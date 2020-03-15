انهيار منزلين في الوايلى بسبب الطقس السيئ

انهار منزلان بمنطقة الوايلى، اليوم الأحد، بسبب تراكم مياه الأمطار، دون أي إصابات.تلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بانهيار منزلين بمنطقة الوايلى، وعلى الفور انتقل العقيد أحمد جودة مأمور الوايلى، ونائبه المقدم وائل شرارة، والمقدم أحمد سمير رئيس المباحث، ورفقتهم قوات الحماية المدنية.وتبين انهيار عقارين تقطنهما 4 أسر، ولم يسفر الحادث عن أى إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.