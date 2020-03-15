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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأزهر ينشر البرامج التعليمية للمرحلتين الإعدادية والثانوية أونلاين

الأحد 15/مارس/2020 - 04:27 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
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بدأ الأزهر الشريف في نشر الحلقات التعليمية للمرحلة الإعدادية والثانوية أونلاين، على موقع بوابة الأزهر التعليمية، وذلك بناءًا على تعليمات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وقال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن قطاع المعاهد الأزهرية كان قد بدأ بالفعل في تسجيل المناهج التعليمية ضمن الخطة الاستباقية التي وضعها الأزهر لمواجهة مستجدات فيروس كورونا.

وأشار إلى أن وكيل الأزهر فضيلة الشيخ صالح عباس، قد أصدر الإثنين الماضي منشورًا حدد فيه عددًا من الضوابط التنظيمية لمواجهة فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر الشريف، وتضمن القرار إعداد مادة علمية إلكترونية لجميع الصفوف وإتاحتها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية حال توقف الدراسة، إضافة إلى إعداد بنك أسئلة للشهادتين «الإعدادية والثانوية» الأزهرية، ونماذج إجاباتها وإتاحتها للطلاب على موقع بوابة الأزهر.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم خلال ال48 ساعة القادمة تحديد واجبات كل موظف بالمعهد، حيث لا غنى عن تواجدهم بمختلف تخصصاتهم، نظرًا للحاجة الماسة إليهم في تلبية الاحتياجات الطلابية وغيرها من التكليفات، فضلًا عن وضع خطة لتقليص أعداد الطاقم الموجود بكل معهد تفاديًا للتجمعات وحفاظًا على صحة كل فرد من أفراد المنظومة التعليمية.

حلقات تعليمية للمرحلة الإعدادية
http:www.azhar.egeducation.html

حلقات تعليمية للشهادة الثانوية
http:www.azhar.egeducation2.html

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