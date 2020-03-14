«التضامن» تغلق الحضانات أسبوعين بسبب «كورونا»

أصدرت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي قراراً، منذ قليل، بتعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالحضانات في كافة المحافظات لمدة أسبوعين، تزامناً مع القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين. ويعد هذا القرار إجراء احترازياً تقوم به الوزارة ضمن الاجراءات التي تقوم بها الدولة لمواجهة ڤيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة أطفالنا. يذكر أن عدد الحضانات يبلغ نحو 14 ألفا و500 حضانة، بها 850 ألف طفل، يمثلون 8%، فى الفئة العمرية من يوم وحتى 4 سنوات، ويتم قياسها بعدد الأطفال الذين أخذوا قسطاً من التعليم قبل المدرسى، وعددهم قليل، أقل من عشرة إلى واحد.