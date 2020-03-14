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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«فرعيات المحامين» تتجهز لانتخابات النقابة.. غدًا

السبت 14/مارس/2020 - 09:46 م
سامح عاشور
سامح عاشور
الحسين عبيد
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أنهت جميع نقابات المحامين الفرعية بالجمهورية، استعداداتها لانطلاق العملية الانتخابية للنقابة على مقعد النقيب، وأعضاء مجلس النقابة العامة المقرر لها، غدا الأحد. وانتهت جميع النقابات الفرعية من تسليم المظاريف الخاصة بأوراق العملية الانتخابية للقضاة المشرفين على الانتخابات، ويباشر العديد منها تسليم البطاقات الانتخابية علي الأعضاء، فيما شكل بعضها غرف عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية. وقال محمد أبوالغيط، عضو مجلس القاهرة الجديدة، إن النقابة الفرعية تواصل أعمال تسليم البطاقات الانتخابية للأعضاء، وتوزيع صناديق الاقتراع على القاهرة الجديدة 21 لجنة بمختلف المحاكم والجزئيات. فيما أكد نادر نوري، وكيل نقابة شمال القاهرة، أن عدد اللجان بالنقابة العامة للمحامين ومحكمة شمال القاهرة ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، منوها بأنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية ومواجهة أي شكاوي تعطل سيرها. وأشار حاتم شوقي وكيل نقابة جنوب الدقهلية، إلى أنه تم تخصيص 16 لجنة اقتراع بمختلف جزئيات الفرعية، وتوزع هذه اللجان على مجمع محاكم البحر، ومجمع محاكم السنبلاوين، والجزئيات المختلفة. وفي السياق ذاته، أضاف أحمد عبداللطيف عضو مجلس نقابة قنا الفرعية، أن الفرعية خصصت 12 لجنة اقتراع، منها ثلاث لجان مقرهم مجمع محاكم قنا لجنتين وبندر قنا ولجنه مركز قنا، وباقي اللجان موزعة على باقي الجزئيات تسهيلا على المحامين في الإدلاء بأصواتهم. ومن جانبه، أوضح الهيثم تيسير، أمين عام نقابة شمال البحيرة، أن عدد اللجان 14 لجنة مقسمة على مقار المحاكم الجزئية، بينما خصصت لجنوب البحيرة 10 لجان اقتراع، منوها بأن اللجان تفتح أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتغلق الصناديق في تمام الساعة الخامسة مساء.

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