لماذا لا توجد شبكة تصريف أمطار؟.. متحدث «الوزراء» يُجيب

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن حجم الأمطار التي سقطت يومي الخميس والجمعة على أنحاء الجمهورية، تساوي 3 أضعاف حجم موجة الأمطار في أكتوبر الماضي.وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن حجم الأمطار في أكتوبر كان 15 ملليمتر، أما هذه الموجة تجاوزت 45 ملليمتر، أي 3 أضعاف.وعن سبب عدم وجود شبة لتصريف الأمطار منفصلة عن شبكة الصرف الصحي، قال "يونس" إن مصر لم تكن دولة مطيرة، وتكلفة إنشاء شبكة تصريف الأمطار تبلغ 400 مليار جنيه.وأردف: "لو توفر ها المبلغ فأولويتنا إنشاء صرف صحي للقرى، أهالينا الذين يعانون على مدار السنة".ولفت المستشار الإعلامي إلى أن رئيس الوزراء أجرى اتصالات بالمحافظات المختلفة، لمتابعة الأوضاع وكلف المحافظين بمنح السبت إجازة لاستكمال أعمال تصريف المياه.