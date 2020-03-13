مجموعة هشام طلعت مصطفى: توفير كل الإمكانات للتعامل مع تقلبات الطقس

هرع أطفال "مدينتي" للتفاعل مع الثلوج التى تساقطت على المدينة، وبدأوا فى اللعب والمرح مع الثلوج التى كست بعض مناطق المدينة.ويعيش سكان "مدينتي" التى شيدها هشام طلعت مصطفى لحظات مع السعادة، والاستمتاع بمناظر الأمطار التى تختلط بالمساحات الشاسعة من الحدائق.وتتشارك الأسر اللعب والاستماع مع الأطفال تلك اللحظات التى تتسم بطعم مختلف تمامًا، فى مدينتي وتضيف بهجة عائلية، قلما تجدها فى أجواء خارج مدينتي.كما تابع سكان "مدينتي" من الشرفات تساقط الأمطار والثلوج منذ أمس وحتى اليوم وسط ترقب وابتهاج.وقام الجهاز التنفيذي للمدينة باتخاذ جميع التدابير التى تضمن توفير جميع الخدمات بسهولة ويسر لقاطنى المدينة.ويعمل الجهاز على مدار الساعة، وفق تعليمات مكثفة من جانب هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة التى تمتلك المشروع، بهدف توفير جميع سبل الرفاهية لجميع قاطني مشروعاتها.