فرنسا تدعو العراق بالقبض على المسئولين عن هجوم التاجى

دعت وزارة الخارجية الفرنسية، السلطات العراقية لاتخاذ إجراءات للقبض على المسئولين عن هجوم قاعدة التاجي.وطالبت الوزارة في بيان لها أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس، منع تكرار هذه الهجمات مرة أخرى.وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي، قد أعلنت في وقت سابق سقوط عشرة صواريخ من نوع كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد، فيما ذكرت وسائل إعلام أن جنديين أمريكيين وبريطانيا قتلوا في القصف الصاروخي الذي استهدف المعسكر.