مدبولى: الاستباقية ستكون منهجنا لمواجهة الأزمات.. واعذرونا بقطع المياه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أهم شىء في أزمة الأمطار التي حدثت في البلاد حاليًا هو اتباع منهج التحركات الاستباقية.وأضاف، في تصريحات صحفية على هامش تفقده غرفة العمليات المركزية للحكومة منذ قليل، أن أهم شىء في تلك الأزمة هو وجود تحركات استباقية لمثل هذه الأحداث.وأوضح، أن دولًا كثيرة جدا تعودت على هذا الموضوع، وفي مصر لم نكن نتعود على مثل تلك الأمور، مضيفًا: "التغيرات المناخية بدأ يظهر تأثيرها"، مشيرًا إلى أن التحرك سيكون دائمًا استباقيًا لتجنب أى مشاكل من الممكن توقعها.فيما طالب مدبولي المواطنين بالتماس العذر للحكومة، حال الحاجة لتخفيض ضغوط الأمطار في بعض المناطق لإتاحة مزيد من القدرة على استيعاب مياهها فى شبكات التصريف، ما يترتب عليه انقطاع مياه الشرب عن بعض الأماكن.