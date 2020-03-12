وسط البلد «فاضية».. أمطار غزيرة وشوارع خاوية (فيديو)

شهدت منطقة وسط القاهرة، صباح اليوم الخميس، سيولة مرورية، بالتزامن مع هطول كثيف للأمطار ورياح شديدة.ورصدت عدسة «الدستور» خلو شوارع وسط البلد من المارة وإغلاق غالبية المحلات في المنطقة.كشفت نتائج مركز التنبؤ بالأمطار بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، عن سقوط أمطار غزيرة على مختلف أنحاء الجمهورية وخاصة غرب البلاد، وتقل شدتها كلما اتجهنا شرقا على محافظات الوجه البحرى والقاهرة.كما تبلغ ذروة سقوط الأمطار فى الساعة الرابعة عصرا بالقاهرة بكميات أعلى من 15 مم، وفى الإسماعيلية والمنوفية والسويس الساعة 5 والإسكندرية والبحيرة وبورسعيد وشمال الدلتا الساعة 7 وشمال وجنوب غرب سيناء الساعة 8 مساء، وتبلغ ذروة الأمطار من 3 إلى4 ساعات.كما تشهد القاهرة تراجعا بسيط في كميات الأمطار بعد الساعة 11 مساء اليوم ولكن متوقع تعرضها لموجة شديدة صباح يوم الجمعة.وتأتى الرياح خلال ساعات وتمتد حتى عصر يوم الجمعة، علما أن أكثر مناطق تتعرض لسرعات أعلى من 70 كم في الساعة هى مرسي مطروح والفيوم وأسوان والبحر الأحمر، ومن 50 إلى 70 كم في الساعة معظم المناطق ماعدا القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، وفى صباح الجمعة قد تتعرض القاهرة ووسط الدلتا لرياح من 50 إلى 70 كم تعقبها موجة الأمطار الأخيرة في الموجة.وحسب الخريطة فإن النطاقات المتوقع فيها الذروة خلال ساعات، باللون الأزرق من 2 إلى 8 مم، والأخضر من 10 إلى15 مم، والأصفر من 15 إلى 25 مم.