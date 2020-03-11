«الرى»: ننسق مع كافة الجهات المعنية لمواجهة سقوط الأمطار بغزارة

قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إن هناك تنسيقا مع كافة الجهات المعنية في الدولة لمواجهة سقوط الأمطار بغزارة، حيث إننا نتعرض لحالة من التغيرات المناخية التي يشهدها العالم بأكمله، مؤكدة أن الوزارة تهتم بالتنبؤ بالأمطار ومركز التنبؤ بالفيضان يقوم بإعداد خرائط توقع الأمطار.وأضافت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال نهاية الأسبوع.كما أوضحت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، أن البلاد سوف تشهد كميات أمطار كبيرة تقدر بضعف ما شهدته مسبقًا، لافتة إلى أن آخر هطول للأمطار كان ارتفاع الأمطار 20 مليمترا، ولكنها ستصل لـ 45 مليمترا على جنوب الدلتا والقاهرة هذه المرة.