«الرى» تحدد ساعة وصول العاصفة للقاهرة غدًا

قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إن مصر تتعرض إلى حالة من التغيرات المناخية التي يشهدها العالم بأكمله.وأضافت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن أي دولة لا تستطيع منع أي ضرر ناتج عن كوارث أو ظواهر طبيعية.وأوضحت أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات لتقليل الضرر، والعاصفة تبدأ اليوم على المناطق الصحراوية غرب البلاد وتصل القاهرة غدا بداية من الثانية عشرة ظهرًا.كما أشارت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إلى أن الأمطار تنحسر بداية من يوم الأحد المقبل، متابعة: "تم إنشاء منشآت لتجميع مياة الأمطار على مدار الـ3 سنوات الماضية وتكلفتها 3 مليارات جنيه".