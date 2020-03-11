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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

داعية: الابتلاءات تتبعها مكافأة من الله (فيديو)

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:45 م
رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز
أحمد عبد الرازق
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قال الداعية رمضان عبد المعز، إن الجميع يبتلى ويتعرض لامتحان وابتلاء من الله، مستشهدًا بالآية: "ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات".. مشيرًا إلى أنه ليس من الضروري أن تحدث الابتلاءات المذكورة جميعها في الآية لكل الناس.

وأضاف في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره لمن يشاء، وأحيانا تكون سعة الرزق ابتلاء، موضحا أن الله يبتلي الشخص تحقيقًا للعبودية، ولكي يرفع أكف الدعاء إليه.

وتابع: أن هناك احتمالا آخر للبلاء، أن تكون محنة تتبعها مكافأة، حيث تكون العطايا على قدر البلايا، مستكملا: "ربنا هيبعتلك هدية كبيرة بس لازم تُمتحن الأول".

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