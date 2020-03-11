داعية: الابتلاءات تتبعها مكافأة من الله (فيديو)

قال الداعية رمضان عبد المعز، إن الجميع يبتلى ويتعرض لامتحان وابتلاء من الله، مستشهدًا بالآية: "ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات".. مشيرًا إلى أنه ليس من الضروري أن تحدث الابتلاءات المذكورة جميعها في الآية لكل الناس.وأضاف في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره لمن يشاء، وأحيانا تكون سعة الرزق ابتلاء، موضحا أن الله يبتلي الشخص تحقيقًا للعبودية، ولكي يرفع أكف الدعاء إليه.وتابع: أن هناك احتمالا آخر للبلاء، أن تكون محنة تتبعها مكافأة، حيث تكون العطايا على قدر البلايا، مستكملا: "ربنا هيبعتلك هدية كبيرة بس لازم تُمتحن الأول".