نائب سوري: خرق الجماعات الإرهابية لوقف إطلاق النار قرار تركي

قال النائب السوري آلان بكر، أن الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في أدلب ليست قرارا للتنظيمات الارهابية المدعومة تركيًا، بل هو قرار أنقرة، قائلًا:" إدارة هذه التنظيمات وتوجيهها ليس قرارًا مستقلًا وإنما قرار الداعم التركي".وأضاف بكر لـ"الدستور":" من هذه النقطة خلال سنوات الحرب على سوريا أظهرت أنقرة أنها لن تلتزم بتعهداتها، وبالعودة قليلًا إلى الوراء فإن كل ما تم الاتفاق عليه في قمة "سوتشي" وكل ما تعهدت به أنقرة لم يكن أكثر من حبر على ورق، فكيف يمكن أن نرفع حجم توقعاتنا اليوم ونطمئن إلى أن "التركي" سيصدق هذه المرة".وشدد النائب السوري، على أن الجميع يعلم بأن انقرة تحاول كسب الوقت من خلال اتفاقات هشة وهو حالها اليوم في اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.