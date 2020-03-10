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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هل يكرهنا الله ولذلك يبتلينا بالأوبئة؟.. داعية يجيب (فيديو)

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:23 م
رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز
أحمد عبد الرازق
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قال الداعية رمضان عبدالمعز، إنه عندما نجد البلاء والوباء، لا بد أن نعرف كيف نتعامل مع هذا الملف عموما من المشاكل والابتلاءات، متابعا: "هل فعلا الله غاضب علينا ويكرهنا؟"، ليجيب على الفور: "دي مش موجودة أبدًا لأننا البشر صنعة الله والله لا يكره صنعته".

وأضاف في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، إن الله لطيف بعباده، منتقدًا الذين يدعون بدعاء "ربي لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه" معلقًا: "ده غلط" لأن الله لطيف وعليك أن تسأل الله أن يرد القضاء "يارب رد القضاء.. أي حاجة هتزعلنا أو تحزنا لا نريدها.. وعايزين ننجح من غير امتحان.. أعطينا ثواب الصابرين بس من غير ما تمتحنا".

وتابع: "أي حاجة ربنا بيعملها خير وليس فيها شر، لأن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا شيء يحدث من أقدار الله إلا وفيه اللطف".

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