داعية يكشف قصة امرأة أذن لها النبى أن تدعو له (فيديو)

قال الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز، إن السيدة سفانة بنت حاتم الطائي، هي المرأة التي طلبت من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن تدعو له، فأذن لها النبي، حيث دعت له: "أصاب الله ببرك مواقعه أي يوفقك لفعل الخير في الوقت المناسب.. ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، أي ربنا لا يجعل لك حاجة عند لئيم".

وأضاف خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، في معرض حديثه عن محن وابتلاءات الزمان، أن بعض الناس يفسرون ما يحدث من ابتلاءات أو أوبئة بأنه غضب من الله، قائلًا: "كل يدلي بدلوه في هذه الأمور وهذا شيء طبيعي.. لكن كله إلا غضب الله".

