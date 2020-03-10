وزيرة التضامن تكرم مقدم «الطباخ» على التليفزيون المصرى

كرمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة عبير عصام رئيس مجلس أمناء المجلس العربي لسيدات الأعمال، الشيف أحمد المغازي مقدم برنامج "الطباخ" على التليفزيون المصري بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.وجاء تكريم الشيف المغازي الملقب يـ"شيف الشعب" ضمن فعاليات مؤتمر دعم استراتيجيات وتعزيز دور المرأة بالمجتمعات العربية والذي نظمه المجلس العربي لسيدات الأعمال تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وذلك لدعم المرأة المصرية والعربية من خلال برنامج "الطباخ".وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي، الشيف المغازي بالمزيد من البرامج الطهوية الهادفة التي تخدم المرأة المصرية وأسرتها من خلال توعيتها بثقافة المطبخ والتغذية السليمة بأسلوب علمي سهل ومبسط، خاصة تعليمها طرق الطهي الصحية والبسيطة التي تقوي مناعة أسرتها وتقيها من الأمراض المعدية التي أصبحت تملأ الأجواء، مبدية رغبتها في أن تكون هذه البرامج الطهوية الهادفة ضمن نشاطات الوزارة في الفترة المقبلة.من جانبه، أبدى الشيف أحمد المغازي، سعادته البالغة بالتكريم الذي جاء بالتزامن مع العيد العالمي للمرأة، مؤكدًا احترامه للدور الكبير الذي تلعبه المرأة العربية في بناء مجتمعها بجانب الرجل، مشددًا على أن المرأة في هذا العصر أصبحت أكثر من نصف المجتمع، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية في ظل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة في المجتمع المصري.