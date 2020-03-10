المشدد 3 سنوات لسايس حاز 16 قرصا مخدرا وسلاح بالسلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سايس بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لحيازته 16 قرصا مخدرا و"فرد" خرطوش.كانت النيابة قد أسندت للمتهم حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، ومواد مخدرة بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونيا.وتلقى قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، معلومات تفيد بقيام المتهم حيازة المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وتم إلقاء القبض علي "م. ج"، سايس، وبتفتيشه عثر بحوزته علي (سلاح ناري فرد خرطوش، و16قرص مخدر من عقار الترامادول بقصد الإتجار).