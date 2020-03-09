مخرج شيخ العرب يكشف عن أول فنان تم ترشيحه للمسلسل

كشف المخرج حسني صالح أن الفنان محمود عبدالعزيز تم ترشيحه لأداء دور شيخ العرب همام بعد تخوفه من رفض الدكتور يحيي الفخراني، لكنه قال لهم إنه من الممكن أن يؤدي دور صعيدي، لكن بعد عامين على الأقل من مسلسل الرحايا الذي قدمه نور الشريف، لأنه كان له سطوة آنذاك.أضاف صالح، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الدكتور يحيى الفخراني قبل بدور شيخ العرب همام، موضحًا أنه تم صناعة سرج لحِصان الفخراني من أمريكا، موضّحًا أن الأخير تم تدريبه على الفروسية وخلال شهر أصبح فارسًا حقيقيًا.وتابع مخرج الروائع أن الدكتور يحيى الفخراني كان مطيعًا جدًا في أداء الدور، لدرجة أنه أعاد مشهد من أصعب المشاهد في المسلسل والذي تضمن جري مسافة كبيرة جدًا بسرعة كبيرة؛ بسبب هزة بسيطة في الكاميرا.