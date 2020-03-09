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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الوزراء» يكشف موعد فحوصات المعامل المركزية للمسافرين

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:50 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
رباب الأهواني
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قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار مجلس الوزراء حول تجميد الأنشطة ذات التجمعات الكبيرة يشمل 5 نماذج خضعت للدراسة ومن ثم القرار من قبل مجلس الوزراء ومادون ذلك متروكًا للجهات المعنية في المحافظات وتضم المعارض والمؤتمرات والموالد والحفلات الغنائية سواء في الاستاد أو الصالات المغطاة أو في الهواء الطلق والمهرجانات.

وأضاف المستشار نادر سعد في مداخلة تليفزيونية، أن أية فعاليات في المحافظات تخضع لتقييم المسؤولين هناك واتخاذ ما يلزم في ضوء المعايير التي حددناها في ضوء القرار الصادر مساء اليوم، مشيرًا إلى أن دول كثر منعت هذه المحافل لأنها تشكل بيئة خصبة لانتقال الفيروس «كورونا».

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه اعتبارًا من منتصف ليل اليوم سيتم فتح أبواب حميات إمبابة والعباسية لإجراء الفحوصات اللازمة التي طلبتها الدول العربية من الجاليات المصرية المسافرة إليها شرطا للسفر وكافة الإجراءات حتى اعتماد نتائج التحليل من قبل الصحة وتوثيقها من قبل الخارجية.

وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية التي ستبدأ اليوم ستكون 400 شهادة فحص يوميًا «بي سي أر» على أن يتم زيادتها بحلول منتصف مارس الجاري إلى 1000 شهادة يوميًا، وسيتم زيادته بعد ذلك أيضًا لتفادي التكدسات أمام المعامل المركزية.

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