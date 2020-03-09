المخرج حسني صالح: بدأت عملي «كاميرا مان» بـ4 جنيهات

قال المخرج الكبير حسني صالح، إنه التحق بكلية التجارة ودرس فيها يوما واحد، وبعدها نقل أوراقه لكلية الطب البيطري، ولم يدرس فيها مطلقا، وفي النهاية التحق بفنون تطبيقية.وأضاف «صالح» خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه احترف الموسيقى بشكل كبير، وحققت فيها خطوات كبيرة كعازف، بعد أن كون فرقة موسيقية، ولكن الموسيقى لم تكن هدفه، رغم احترافه لها، وكانت الدراما التليفزيونية هي الهدف الكبير له.وتابع: "ضحيت بوضع كنت وصلتله من العمل الموسيقى ومبالغ كنت أتحصل عليها من الموسيقي، وعملت كاميرا مان بـ 4 جنيه في اليوم عام 1982".ولفت إلى أن كان يعمل مع كبار المهنة، وتربى في وسط فني، كون وجدانه الفني، موضحًا أن عمله بالتصوير أخذ من خلاله روح المخرج.