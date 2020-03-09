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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خسائر كبيرة لبورصات الخليج جراء انهيار أسعار النفط

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:19 ص
نفط
نفط
وكالات
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سجّلت أسواق المال في دول الخليج، خسائر كبيرة مع افتتاح تعاملات اليوم الإثنين، على خلفية انهيار أسعار النفط التي تراجعت بنحو 20% في خضم "حرب أسعار" بدأتها السعودية.

وتراجعت بورصة الكويت بنسبة 9.5% ما اضطر السلطات المالية إلى وقف التعاملات فيها، بينما سجّل مؤشر سوق دبي انخفاضا بنحو 9% ومؤشر سوق أبوظبي تراجعا بنسبة 7.1%.

كما انخفض مؤشر سوق عمان بنسبة 2.8%، وقطر أكثر من 6%.

وأخفقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وروسيا، شريكتها الرئيسية ضمن تحالف "أوبك+"، في التوصل الجمعة إلى تفاهم بشأن خفض إضافي في إنتاج الخام بغية وضع حد لتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 4 أعوام على خلفية انتشار فيروس "كورونا المستجد".

واقترحت "أوبك" على موسكو وشركائها التسعة الآخرين خفضًا جماعيًا إضافيًا بـ1.5 مليون برميل يوميا حتى لا يؤدي انتشار الفيروس إلى تقويض ما تمّ التوصل إليه العام 2017 للحفاظ على أسعار مستقرّة في سوق تشهد فائضا في الإنتاج، لكن روسيا رفضت ذلك.

وردّا على الموقف الروسي، أطلقت السعودية "حرب أسعار" السبت الماضي، فخفّضت أسعار النفط المطروح للبيع لديها إلى أدنى مستوياته خلال 20 عاما، في محاولة لتأمين حصّة كبيرة في السوق.

وبلغ سعر برميل خام غرب تكساس 30 دولارا صباح الإثنين، وبرميل برنت 33 دولارا.

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