بشير عبد الفتاح: أردوغان يحاول الحصول على دعم أوروبي لتثبيت أقدامه في إدلب

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن أردوغان يحاول الحصول على دعم أوروبي لتثبيت أقدامه في إدلب.وأضاف الدكتور بشير عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية عزة مصطفى، أن أزمة أردوغان ليست اقتصادية فقط بل عسكرية وسياسية مع جميع دول الجوار.وأشار إلى أن أردوغان يبحث عن خروج آمن من سوريا، لافتًا إلى أنه يقحم الجيش التركي فى صراعات خارجية تؤثر على اقتصاد إسطنبول لتحقيق أطماع خارجية، كما أن أردوغان يحاول ابتزاز الاتحاد الأوروبي عن طريق المهاجرين مؤكدًا أنه يجيد هذا الدور بامتياز.ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، الأحد، اليونان إلى "فتح الأبواب" أمام المهاجرين الذين يتكدسون على حدود البلدين بعدما فتحت لهم أنقرة معابرها، في تهديد علني للاتحاد الأوروبي.