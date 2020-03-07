محمد الباز: صور اللاجئين العرايا تدين الفاسد المستبد أردوغان

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» إن تركيا تحاول أن تصنع القلق في مصر رغم أن لديهم كارثة في الداخل، بسبب تورطهم في سوريا لدرجة أن أردوغان ذهب إلى روسيا للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد الضربة القاسية التي تعرض لها في سوريا.واستعرض محمد الباز خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، فيديو يوثق "خناقة داخل البرلمان التركي" بسبب مقتل الجنود الأتراك في سوريا، وعقب: «شوية بلطجية».كما أكد أن أردوغان يتعامل بخسة في مسألة سوريا، فهم يتعرضون للاستهداف والقتل في شوارع تركيا انتقاما لمقتل الجنود الأتراك، وأردوغان دفع باللاجئين لحدود اليونان، التي ردتهم عرايا.وأضاف: «أردوغان تاجر بشر، وصورة اللاجئين وهم عرايا تدين الفاسد المستبد أردوغان، الذي نقلهم إلى حدود اليونان، وبعد رفض دخولهم، فضلوا في البرد عرايا».