تعرف على جائزة حامل لقب The Voice Kids

شهدت حلقة الليلة من برنامج «The Voice Kids» تتويج المتسابق محمد إسلام رميح، من فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بلقب الموسم الثالث من البرنامج، بفضل تصويت الجمهور.وجائزة المتسابق من البرنامج هي عبارة عن أغنية من إنتاج شركة بلاتينيوم ريكوردز، ويتم عرضها للمرة الأولى في نهائي الموسم الرابع من البرنامج العام المقبل.وشهدت حلقة الليلة من البرنامج منافسة قوية على حمل لقب البرنامج للموسم الثالث بين كل من المتسابقة ياسمين أسامة، من فريق الفنان محمد حماقي، والمتسابق محمد إسلام رميح، من فريق الفنانة نانسي عجرم، والمتسابق محمد إبراهيم، من فرق الفنان عاصي الحلاني.