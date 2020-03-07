«الحرير» عن الإرهابي هشام عشماوي: كان من المخططين في الهجوم على أسرتي

قالت أسماء الحرير، شقيقة 6 ليبيين استشهدوا على يد الإرهابي هشام عشماوي، إن ذلك المجرم كان من أبرز القادة الإرهابيين في مدينة درنة، حيث كان من الرؤوس المحركة للجماعات الإرهابية داخل المدينة وخارجها.وأضافت الحرير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى المصرية" مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الإرهابي هشام عشماوي كان يدرب ويجهز الإرهابيين لتنفيذ العمليات الإجرامية داخل وخارج ليبيا، متابعة: "كان من الرؤوس والقادة المخططين في الهجوم على أسرتي".ووجهت أسماء الحرير الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم وقواته المسلحة على دعمهم ومساندتهم لأشقائهم الليبيين والقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة حفتر.