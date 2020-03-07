«كورونا» يصيب رئيس الحزب الديمقراطى فى إيطاليا

أعلنت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، عن إصابة رئيس الحزب الديمقراطي في إيطاليا بفيروس "كورونا" المستجد، بحسب مانقلته فضائية "العربية عاجل".وكانت السلطات الإيطالية، أمس الجمعة، كشفت عن ارتفاع عدد المتوفين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) إلى 197 شخص.وطالبت الحكومة الإيطالية، مواطنيها بترك مسافة أمان بين بعضهم تبلغ مترا واحدا، واستعمال المناديل لتغطية الأنف والفم فى حالة السعال، وعدم مشاركة نفس الزجاجات والأكواب فى الشرب لتجنب تفشى الفيروس.