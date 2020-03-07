احتفالات بفوز الزمالك فى دمياط (صور)

تجمهر الأهالي من مشجعي نادي الزمالك في مدينة رأس البر بدمياط، للاحتفال بفوزه على نادي الترجي التونسي، في بطولة أبطال أفريقيا بعد تأهله للدور قبل النهائي.وردد الأهالي هتافات تأييد نادي الزمالك رافعين أعلام النادي في أجواء احتفالية سادتها الفرحة الغامرة.واحتفل الأهالي في منطقة اللسان الأثرية بمدينة رأس البر بدمياط، بعد انتهاء المباراة.