ضبط 1600 قرص مخدر وفياجرا مجهولة المصدر فى صيدلية بعين شمس

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط 1280 قرص مخدر و322 فياجرا مجهولة المصدر داخل صيدلية بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من ضبط "ح. م"، 54 سنة، مسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لقيامه بمزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح وحيازته منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد.كما حاز المتهم أقراصًا مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، بقصد ترويجها على عملائه وعثر بداخل الصيدلية على 1280 قرص مخدر "مختلفة الأنواع" مدرجة بالجدول الثالث مخدرات، و322 قرص فياجرا "منشط جنسي"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.