محمد غانم يطالب بزيادة أسعار توريد القمح (فيديو)





وأوضح غانم، ضرورة الرجوع إلى خبراء فى الاقتصاد الزراعى، يحددون سعر مناسب لتوريد القمح من المزارعين قبل إعلان وزيرى الزراعة والتموين سعر التوريد الرسمى خلال شهر مارس الحالى.

وتابع أن مزارعي القمح، يطالبون وزيري التموين والزراعة، بإعادة النظر فى أسعار توريد محصول الذهب الأصفر هذا العام، خاصة بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج من أسمدة وتقاوى وأيدي عاملة، وثبات السعر عند ٦٥٠ جنيها للأردب منذ العام الماضى.