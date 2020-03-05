محمد غانم يطالب بزيادة أسعار توريد القمح (فيديو)
الخميس 05/مارس/2020 - 11:21 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
قال الاعلإمى محمد غانم، إن مساحة محصول القمح فى مصر بلغت ٣ مليون و٧٠٠ ألف فدان خلال موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، ورغم ذلك يتم استيراد أقماح بقيمة ٣ مليار دولار سنويا، لارتفاع معدل الاستهلاك المحلى من ١٨٠ الى ١٩٠ كيلو عن الاستهلاك العالمى من ٥٠ إلى ٧٠ كيلو، إلى جانب عدم إقبال المزارعين على التوسع فى زراعة القمح، لثبات سعر التوريد عند ٦٥٠ جنيها للأردب فى ظل ارتفاع مستمر لتكلفة الإنتاج من أسمدة وتقاوى وأيدى عاملة.
وأكد غانم، عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس ٢، أن اللجان الخاصة بتحديد أسعار توريد القمح هذا العام يجب أن تراعى الارتفاع المستمر فى تكلفة الإنتاج لتعويض المزارعين عن خسائرهم وتشجيعهم على التوسع فى زراعة أهم محصول فى مصر، لافتا إلى وجود سبل كثيرة يمكن بها توفير مليارات الاستيراد لصالح قطاع الزراعة، منها تشجيع المزارعين وطرح سعر توريد عادل إلى جانب استخدام أحدث نظم الزراعة والرى بالأراضى الصحراوية لتحقيق الأمن الغذائى وتوفير ما يقرب من ٥٠ مليار جنيه فى استيراد الأقماح.
وتابع أن مزارعي القمح، يطالبون وزيري التموين والزراعة، بإعادة النظر فى أسعار توريد محصول الذهب الأصفر هذا العام، خاصة بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج من أسمدة وتقاوى وأيدي عاملة، وثبات السعر عند ٦٥٠ جنيها للأردب منذ العام الماضى.
وأوضح غانم، ضرورة الرجوع إلى خبراء فى الاقتصاد الزراعى، يحددون سعر مناسب لتوريد القمح من المزارعين قبل إعلان وزيرى الزراعة والتموين سعر التوريد الرسمى خلال شهر مارس الحالى.