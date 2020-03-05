سعفان: العمالة المصرية مطلوبة دوليًا ونسعى لفتح أسواق جديدة في أوروبا

وأضاف خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc: العامل المصري يبدع في الخارج، وذلك لتوفر كافة الإمكانيات له والتشبث به شديدًا ومقولة إن العامل المصري لا يوجد عليه طلب هي أكذوبة كبيرة لأنه مازال الطلب عليه من كل الدول وملح ولدينا مكاتب تمثيل عمال في بعض الدول وفي 2019

وفرت أكثر من 143 ألف فرصة عمل.



وتابع: "الحجم الكامل لفرص العمل التي توفرت في 2019 وفقا لتصاريح العمل لوزارة الداخلية، أكثر من 300 ألف".



وعن تأثر العمالة المصرية بالآسيوية أكد أن كل منهما له وظائف ولا يوجد تعارض أو تداخل بينهما، ونحاول فتح أسواق جديدة للعمل للمصريين في أوروبا وأفريقيا من خلال تأهيل شبابنا في مراكز التدريب وزيادة مهاراتهم اللغوية والحاسب الآلي.