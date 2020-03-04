حكاية «عم مسعود» الكفيف.. مؤذن يصلح أجهزة كهربائية

عرضت الإعلامية جيسي العاصي عبر برنامجها «بر الأمان» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، تقريرًا مصورًا عن حكاية عم مسعود، مؤذن كفيف يقوم بتصليح الأدوات الكهربائية بمنطقة كفر حكيم، وعن مشوار حياته وكفاحه وكيف بنى نفسه بنفسه.وقال عم مسعود، إنه متزوج ولديه 5 أبناء، يمارس حياته بشكل طبيعي، مردفًا أن الموهبة التي يمتلكها من عند الله منذ صغره.وأضاف: «وأنا صغير كان والدي بيجبلي راديو الجيب، وكنت بحاول دايمًا أزود قوة الإشارة فيه، ومرة ورا مرة نجحت، ودي الموهبة إني بصلح وأنا كفيف، بالإضافة إلى كثرة الممارسة».وتابع: «كنت بخجل في البداية إني أصلح قدام الناس، وعلمت نفسي بنفسي، ودرست لغة عربية لكن لم أعمل في مجال دراستي، بتعامل مع أولادي زي أي أب بحبهم وبيحبوني».وأشار إلى أن هناك مساعد له يرافقه أثناء تصليحه للأجهزة الكهربائية أو تركيب أطباق الدش لقراءة قوة الإشارة فقط، مؤكدًا على أن الكفيف لديه عقل ولكنه فاقد للبصر فقط.