وزيرة التضامن: مبادرة وعي ستكون من أساسيات عمل الوزارة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة وعي للتنمية المجتمعية، لن تكون مبادرة عابرة بل ستدخل في صلب عمل وزارة التضامن، وهى منهج جديد.وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال لقاء ببرنامج «المواجهة»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، إلى أن الوعي في أزمة ويجب أن نواجه أنفسنا، وهناك ممارسات سلبية تعود بأثر سيء على المجتمع، مثل ممارسات الختان، وعدم اهتمام المرأة بصحتها وصحة أولادها، مثل تعاطي المخدرات.وتابعت: «نعلن عن حالة صحوة للمجتمع المصري، وهناك أفكار وممارسات وقيم مستجدة على المجتمع المصري مثل بعض أحداث العنف».