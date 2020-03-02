حظك اليوم.. برج العقرب الإثنين 2 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العقرب ليوم الإثنين الموافق 2 مارس 2020، كالتالي:مهنيًا: تواجه الكثير من ضغوط العمل، حاول أن تطلب المساعدة من الزملاء الأوفياء.عاطفيًا: تحضر لمفاجأة رومانسية للحبيب، لقاء قد يعيد الذكريات الجميلة إلى الواجهة.صحيًا: أنت صاحب إرادة صلبة، وقد بدأ ظهور ذلك من خلال انكبابك على ممارسة الرياضة بانتظام.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.