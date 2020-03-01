مرشح لمجلس المحامين: المجاملات والقوائم تعيق التغيير بالنقابة

أكد عبد المجيد جابر المحامي المتحدث الرسمي باسم حملة "أدعم نقابتك ومهنتك" والمرشح على منصب مجلس نقابة المحامين عن محكمة استئناف القاهرة، أن التربيطات والمجاملات تعيق العمل النقابي بنقابة المحامين، وأن التغيير الذي ينشده أغلب المحامين لن يكون موجود في ظل التربيطات والمجاملات والقوائم المشتركة للمرشحين محتكري العمل النقابي.وأشار في بيان له، إلى أن تلك التربيطات أماتت العمل النقابي وأصبح "سبوبة"، كما أن ظهور أجيال الشباب أصبح شبه مستحيل في ظل التربيطات والقوائم المشتركة لمن كانوا ضمن المجالس السابقة ويقاومون فكرة التغيير باستماتة.وشدد: "النقابة في حاجة ماسة للتغيير وتجديد الدماء وإعطاء القيادة للشباب لتنشيط العمل النقابي، كما أن التغيير الذي ينشده الكل لا يتحقق إلا بالتغيير".