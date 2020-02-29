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توك شو

وزيرة الصحة ترد على فرنسا بخصوص إصابات كورونا (فيديو)

السبت 29/فبراير/2020 - 11:08 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
أحمد عبد الرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن جميع الدول ليست في وضع اختيار بأن تعلن وجود إصابات بكورونا أو لا، ولا توجد دولة لديها القدرة أن تخفي شيئًا.

وأضافت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر» أنه فيما يتعلق بالحالة التي كانت مشتبها في إصابتها، تم إجراء التحاليل اللازمة لها، وبعد إعادة التحليل أكثر من مرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أعلنت أن الحالة سلبية.

وتابعت: جميع الدول تأخذ معلوماتها من المصادر الحكومية، مشيرة إلى أن جميع الدول المتقدمة دخل إليها الفيروس، مع ما تملكه من إمكانيات مادية وطبية هائلة.

وأضافت أن بعض الدول الفقيرة لم يصل إليها الفيروس، ولا يعيب الدول الكبرى دخول الفيروس إليها، لأن المقياس هو إدارة التعامل مع الفيروس.

وقالت وزيرة الصحة: «أرسلنا إلى اللوائح الصحية الدولية في فرنسا لإرسال بيانات المرضى وتتبعنا الفوج، وكانت الحالات المصابة في فرنسا قادمة فعلا من مصر «أيوة كانت في مصر»، لكن هذه الحالات يجب أن تكون قد قضت في مصر 14 يومًا و«اتشخصوا في أول 48 ساعة من وصولهم لفرنسا يكون مصدر الكورونا مصر، ولكن جميع الحالات لا ينطبق عليها هذان الشرطان».

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