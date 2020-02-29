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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سوهاج: رفع كفاءة كهرباء 6 قرى في البلينا بـ 7 ملايين جنيه

السبت 29/فبراير/2020 - 11:05 ص
البلينا
البلينا
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أعلنت محافظة سوهاج رفع كفاءة الطاقة الكهربائية لـ 6 قرى بمركز ومدينة البلينا، بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين و700 ألف جنيه.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن متابعة خطة المحافظة لدعم شبكات الكهرباء وتطويرها، بالتعاون مع قطاع الكهرباء، والعمل على تخفيف الأحمال بنطاق المحافظة، واستيعاب الأحمال المستقبلية.

وكلف محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بمتابعة أعمال تخفيف الأحمال وتوصيلات الكابلات بنطاق المحافظة، والعمل على الانتهاء منها في المواعيد المقررة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أوضح أحمد البدري رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه في إطار دعم قطاع الكهرباء بالمركز بالتعاون مع هندسة كهرباء البلينا، تم تنفيذ توجيهات محافظ سوهاج بشأن متابعة الأعمال الجارية، حيث تم إضافة كشك نجع المواجد بالساحل ومد الكابلات بطول 1300 متر، جهد عالي بتكلفة 3 ملايين جنيه، وإضافة كشك عزبة راجح بتكلفة مليون جنيه، وعدد 2 كشك كهرباء بقرية بني منصور أرقام (8 و9)، بتكلفة إجمالية مليون و700 ألف جنيه.

وأضاف أنه جاري إحلال وتجديد كشك السكة الحديد الغربي بقرية "بر خيل" بتكلفة 850 ألف جنيه، وتركيب كشك رقم (8) بقرية العمارنة بتكلفة 800 ألف جنيه، مشيرا إلى إحلال وتجديد محول نجع الشيخ سعيد بطريق مصر أسوان بتكلفة 350 ألف جنيه.
البلينا
البلينا
البلينا
البلينا
البلينا
البلينا

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