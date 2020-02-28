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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هل الثقافة تجعلني أربح المال؟.. قصواء الخلالي تجيب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:53 م
قصواء الخلالي
قصواء الخلالي
أحمد عبد الرازق
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قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن الإنسان عندما يكون مطلع وباحث عن المعلومة، وعلى معرفة ودراية وخبرة، فإنه ذلك ينعكس مباشرة على شخصيته وطريقة ونمط تفكيره: "مش هتكون شبه حد وبالتأكيد هتكون متفرد" وستستطيع تحقيق النجاح على قدر ثقافتك.

أضافت قصواء، في معرض ردها على سؤال ببرنامج المساء مع قصواء، المذاع على فضائية "تن" هل الثقافة ستجعلنى أربح المال؟، مشيرة إلى أن الثقافة تمنحنا مقومات النجاح، حيث يكون المثقف إداري ناجح له طابعه وشخصيته المتفردة فى مجال عمله أيا كان نوعه.

وتابعت هؤلاء المثقفون الذين لا يملكون الأموال لم يستطيعوا فعلًا تسخير خبراتهم وثقافتهم بما ينفعهم بشكل فعلي وعملى، معلقة: "المنتج الجيد والهملة الجيدة تثبت نفسها وقيمتها بمرور الوقت".

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