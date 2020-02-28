الاتحاد الأوروبي يحذر من خطر الانزلاق لمواجهة دولية في إدلب

حذر جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، من خطر الانزلاق إلى مواجهة عسكرية دولية كبيرة في محافظة إدلب الواقعة شمال غربي سوريا.ودعا بوريل، اليوم الجمعة، جميع الاطراف إلى ضرورة وقف التصعيد في محافظة إدلب على وجه السرعة، معربا في الوقت نفسه عن أسفه لسقوط قتلى وجرحى في التصعيد المستمر في المحافظة.وأشار المسئول بالاتحاد الأوروبي إلى المخاطر وتفاقم الأوضاع الانسانية للمدنيين السوريين جراء التصعيد في إدلب، مضيفا أن بروكسل على اتصال دائم بجميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة الأوضاع التي تتسارع وتيرة تفاقمها.ويأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه حلف شمال الأطلسي "الناتو" جميع الأطراف إلى خفض التصعيد وضبط النفس في محافظة إدلب السورية، عقب إعلان أنقرة مقتل 29 جنديا تركيا في غارات استهدفتهم في محافظة إدلب في سوريا.