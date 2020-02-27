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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة سوهاج تحصد الثالث بملتقى الاتحادات الطلابية بالإسكندرية

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:53 ص
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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حصدت جامعة سوهاج المركز الثالث خلال مشاركتها في "ملتقى الاتحادات الطلابية" على مستوى الجامعات المصرية والمعاهد العليا واتحاد الطلاب الأفريقي، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية الإدارة العامة للجامعات، في الفترة من 22 إلى 27 فبراير الجاري، بالمدينة الشبابية بالإسكندرية.

جاء الملتقى تحت شعار "طاقات شبابية للمستقبل"، ويهدف إلى توطيد العلاقة بين طلاب الجامعات ودمجهم مع الشباب الأفارقة الدارسين بالجامعات المصرية، ويعتبر فرصة للتعبير عن آراء الطلاب وطموحاتهم، وتشجيعهم علي المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن فعاليات الملتقى تضمنت لقاءات مفتوحة حول الهوية المصرية، واستراتيجية الأمن القومي المصري، وتعديل السلوك الشخصي وفن التعامل مع الآخر، والأمن القومي المائي، علاوة على استعراض اللائحة الطلابية، إلى جانب تنفيذ عروض تقديمية للجامعات لتسليط الضوء علي ثقافة المحافظات المصرية، للتأكيد علي ثراء وتنوع المكون الثقافي للمصريين.

فعاليات الملتقى تضمنت ندوات تعريفية ألقاها محاضرون من مكتبة الإسكندرية عن ترشيد المياه والحفاظ على مقدرتنا المائية، إلى جانب المراسم والاستقبال في المناسبات القومية وأمن المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، بالإضافة إلى ورش العمل عن الثقافة العامة والاتيكيت وغيرها.

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