الجزائر تشتبه فى 5 مصابين جدد بـ«كورونا»

أعلنت السلطات الجزائرية، مساء اليوم الأربعاء، الاشتباه في خمسة مصابين جدد بفيروس كورونا، وهم مواطنون جزائريون خلافا لشخصين إيطاليين ثبت إصابتهما بالمرض أمس كانا قدما للبلاد.وأوضحت مصادر اليوم أنه تم وضع شخصين تحت المتابعة الطبية بشبهة الإصابة بفيروس كورونا في ولاية ميلة، وفق قناة "النهار" الجزائرية.فيما قال مدير الصحة لولاية بسكرة، إنهم سجلوا منذ مساء أمس الثلاثاء، ثلاث حالات يشتبه في إصابتها بكورونا.وأوضح المسؤل ذاته أن الحالة الأولى تتعلق بأحد الأطباء الذين أشرفوا على حالة لمواطن الإيطالي بمنطقة واد التاه شمال إليزي، والعامل بشركة ليقابو البترولية الذي رافق المواطن الإيطالي من قبل لأيام.كما كشف مدير الصحة أنّ الحالة الثالثة تعود لشخص بموظف بمطار حاسي مسعود قام بإجراءات الدخول للمواطن الإيطالي.وأعلنت السلطات الجزائرية أمس تأكد إصابة شخصين قدما من إيطاليا، ويعملان في إحدى شركات النفط بالجزائر.