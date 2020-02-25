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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: الحيوانات المنزلية يمكن أن تصاب بـ«كورونا»

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:11 م
كورونا
كورونا
وكالات
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نظرا للحجر الصحي المفروض على المدن الصينية بسبب انتشار فيروس "كورونا"، ونتيجة لدخول عوائل بكاملها إلى المستشفى، تركت الحيوانات المنزلية سائبة في الشوارع.

ونتيجة لذلك ظهرت في هذه المدن فرق تعتني بهذه الحيوانات وتوفر لها الماء والغذاء، بحسب مركز مدينة ووهان للمتطوعين.

وبعد أن أصبح معلوما، أن مصدر العدوى قد تكون حيوانات برية – آكل النمل والخفافيش، التي كانت تباع في السوق المحلية، قررت السلطات في بعض المدن الصينية اصطياد جميع الحيوانات البرية والمنزلية مثل القطط والكلاب وغيرها، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية لم تعتبرها ناقلة للعدوى.

وقد دحض الأطباء البيطريين في العاصمة بكين مرات عديدة، ما ينشر وينتشر عن أن الحيوانات المنزلية يمكن أن تكون مصدرا للإصابة بفيروس "كورونا"، مشيرين إلى أنها قد تصاب فعلا، ولكنها لا تنقل المرض إلى الإنسان.

ويوضح الدكتور غونغ هاوان، كيفية معالجة وتنظيف أقدام الكلاب بعد التجوال خارج المنزل، لأن هذا ضروري جدا خلال فترة الوباء، لأن الاعتناء بالنظافة الشخصية أمر مهم.

ويشير أحد الأطباء البيطريين، إلى عدم ضرورة وضع القناع على الكلب، لأن هذا يسبب له الإجهاد.

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