تأكيد حالة جديدة مصابة بـ«كورونا» فى تورونتو الكندية

قال مسئولو الصحة فى مقاطعة أونتاريو الكندية، الأحد إن هناك حالة جديدة مفترضة لفيروس كورونا المستجد فى مدينة تورنتو.وأوضح المسؤولون إن امرأة وصلت إلى كندا قادمة من الصين يوم الجمعة وذهبت إلى مستشفى تورنتو مصابة بحالة سعال متقطع.وقالت المقاطعة إنه تم إجراء تحليل للمرأة عن الفيروس، وتم إرسالها إلى المنزل لعزلها لأن الأعراض التى كانت تعانى منها كانت خفيفة.وأضاف المسئولون أن الاختبارات التى أجرتها المرأة جاءت إيجابية بالنسبة للفيروس يوم السبت وتم إرسال العينة إلى مختبر الأحياء الدقيقة الوطنى فى وينيبيج للتأكيد.وأكد مسئولو الصحة فى أونتاريو أن المرأة "اتبعت جميع البروتوكولات وارتدت قناعا طوال رحلاتها إلى تورونتو".من جانبها، أكدت شركة طيران كندا أن أحد الركاب على متن إحدى رحلاتها من مونتريال إلى فانكوفر أثبت أنه إيجابى بالنسبة لفيروس كورونا.وقالت شركة الطيران إن السلطات الصحية أكدت القضية فى 22 فبراير، أى أكثر من أسبوع بعد الرحلة، وتشير "إير كندا" إلى أنها تعمل مع سلطات الصحة العامة واتخذت "جميع التدابير الموصى بها".