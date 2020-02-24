رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تأكيد حالة جديدة مصابة بـ«كورونا» فى تورونتو الكندية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:29 ص
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
قال مسئولو الصحة فى مقاطعة أونتاريو الكندية، الأحد إن هناك حالة جديدة مفترضة لفيروس كورونا المستجد فى مدينة تورنتو.

وأوضح المسؤولون إن امرأة وصلت إلى كندا قادمة من الصين يوم الجمعة وذهبت إلى مستشفى تورنتو مصابة بحالة سعال متقطع.

وقالت المقاطعة إنه تم إجراء تحليل للمرأة عن الفيروس، وتم إرسالها إلى المنزل لعزلها لأن الأعراض التى كانت تعانى منها كانت خفيفة.

وأضاف المسئولون أن الاختبارات التى أجرتها المرأة جاءت إيجابية بالنسبة للفيروس يوم السبت وتم إرسال العينة إلى مختبر الأحياء الدقيقة الوطنى فى وينيبيج للتأكيد.

وأكد مسئولو الصحة فى أونتاريو أن المرأة "اتبعت جميع البروتوكولات وارتدت قناعا طوال رحلاتها إلى تورونتو".

من جانبها، أكدت شركة طيران كندا أن أحد الركاب على متن إحدى رحلاتها من مونتريال إلى فانكوفر أثبت أنه إيجابى بالنسبة لفيروس كورونا.

وقالت شركة الطيران إن السلطات الصحية أكدت القضية فى 22 فبراير، أى أكثر من أسبوع بعد الرحلة، وتشير "إير كندا" إلى أنها تعمل مع سلطات الصحة العامة واتخذت "جميع التدابير الموصى بها".

موضوعات متعلقة

بعد انسحاب الزمالك.. محمد فضل: القمة غدًا الساعة السابعة والنصف

محمد رمضان: «مش هعمل حفلات فى مصر تانى»

4 قرارات نارية لـ"الأهلي" ردا على عقوبات السوبر

تركى آل الشيخ يعلق على قرارات لجنة الانضباط

الصور

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

الأكثر قراءة

خاص| مصدر يحسم مصير القمة الـ120 بين الأهلي والزمالك

بعد انسحاب الزمالك.. محمد فضل: القمة غدًا الساعة السابعة والنصف

أول تحرك رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

بيان من النائب العام بشأن واقعة تصوير «سيدة الطالبية»

إنفوجراف

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

أيام زمان

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

أفضل نظام غذائي للحصول على الطاقة وتغذية مثالية

دراسة تكشف عن أسرع نظام غذائي لحرق الدهون

النوم بعد الساعة التاسعة بسبب البدانة

حيلة صغيرة تساعدك على التخلص من «الأرق» في 60 ثانية

منوعات

باريس تنعى إيرفيه بورج أبرز وجوه الإعلام فى فرنسا

حاول إثبات أن الأرض ليست كروية.. فلقي مصرعه

«جنود منسيون».. نفوق وإصابة آلاف القردة في سبيل علاج «كورونا»

براءة «السوشيال».. دراسة: مواقع التواصل تحمى الأطفال من الأمراض النفسية

مقالات الرأي
عمرو خالد
أبوحامد الغزالى «حجة الإسلام».. من البحث عن الشهرة إلى التعمق فى الإيمان
ماجد حبته
غلطة «الطيّار» بألف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراتيل الكنسيَّة.. وكورال «سانت جوزيف»
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
المزيد

الثقافة

بين العبودية والفقر.. «أمادو» يوثق حياة مزارعي الكاكاو بالبرازيل

انطلاق فعاليات دورة تعليم الخط العربي بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

عرض الفيلم الروائى الطويل «1917» بدار هن للنشر

آفاق تصدر طبعة جديدة من كتاب «مشكاة الأنوار» للغزالى