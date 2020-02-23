رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز يحذر من إثارة الجماهير بسبب عقوبات مباراة السوبر

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:04 م
الباز
الباز
أحمد عبد العزيز
طباعة
استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، محاولة البعض لجر الجماهير وإقحامهم في الصراع بسبب عقوبات مباراة السوبر المصري، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية في الاعتراض على العقوبات وفقًا للقانون.

وقال الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، إن ما حدث من لاعبي الأهلي والزمالك بعد انتهاء مباراة السوبر أكبر إساءة لمصر في هذا التوقيت.

وتابع: "أنت راجل رايح تلعب مباراة ايه الداعي للسفالة وقلة الأدب وتطلع بهذا الشكل الرديء؟".

وواصل: "في ناس بتقول العقوبات قاسية، وغير لائحية، المفروض من الناديين، اللجوء للطرق القانونية بدلًا من تأجيج الجماهير، خاصة أن عندنا مباراة قمة غدًا في الدوري بين الأهلي والزمالك".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تحرك رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

5 عوامل تمهد لنكسة جديدة للأهلى أمام صن داونز

الباز: محمد رمضان «جاهل» يحتاج للعلاج واستضافته «خطيئة»

تركى آل الشيخ يعلق على قرارات لجنة الانضباط

الصور

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

الأكثر قراءة

4 قرارات نارية لـ"الأهلي" ردا على عقوبات السوبر

أول تحرك رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

خاص| مصدر يحسم مصير القمة الـ120 بين الأهلي والزمالك

الحبس سنتين لشقيقة أحمد فلوكس.. سرقت صفحته على «فيسبوك»

إنفوجراف

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

أيام زمان

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

أفضل نظام غذائي للحصول على الطاقة وتغذية مثالية

دراسة تكشف عن أسرع نظام غذائي لحرق الدهون

النوم بعد الساعة التاسعة بسبب البدانة

حيلة صغيرة تساعدك على التخلص من «الأرق» في 60 ثانية

منوعات

«جنود منسيون».. نفوق وإصابة آلاف القردة في سبيل علاج «كورونا»

براءة «السوشيال».. دراسة: مواقع التواصل تحمى الأطفال من الأمراض النفسية

المعهد الفلبيني للبراكين يسجل 5 زلازل لـ«مايون»

«فازوا بميداليات وشرفوا مصر».. أبطال «جودو» العبور يطلبون الدعم

مقالات الرأي
عمرو خالد
أبوحامد الغزالى «حجة الإسلام».. من البحث عن الشهرة إلى التعمق فى الإيمان
ماجد حبته
غلطة «الطيّار» بألف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراتيل الكنسيَّة.. وكورال «سانت جوزيف»
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
المزيد

الثقافة

«تاريخ الأمم الإسلامية» جديد سلسلة كلاسيكيات المصرية اللبنانية

السبت.. عماد العادلي يناقش «حكايات حارس الكتب»

قلب شاعر المقاومة.. صديقة درويش: «ريتا » اسم وهمى والسيدة التى انتحلت صفتها «نصابة»

«ثقافة المنيا» تطلق فعاليات معرض الكتاب بأبو قرقاص (صور)