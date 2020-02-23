الباز يحذر من إثارة الجماهير بسبب عقوبات مباراة السوبر

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، محاولة البعض لجر الجماهير وإقحامهم في الصراع بسبب عقوبات مباراة السوبر المصري، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية في الاعتراض على العقوبات وفقًا للقانون.وقال الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، إن ما حدث من لاعبي الأهلي والزمالك بعد انتهاء مباراة السوبر أكبر إساءة لمصر في هذا التوقيت.وتابع: "أنت راجل رايح تلعب مباراة ايه الداعي للسفالة وقلة الأدب وتطلع بهذا الشكل الرديء؟".وواصل: "في ناس بتقول العقوبات قاسية، وغير لائحية، المفروض من الناديين، اللجوء للطرق القانونية بدلًا من تأجيج الجماهير، خاصة أن عندنا مباراة قمة غدًا في الدوري بين الأهلي والزمالك".