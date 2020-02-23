«الناشرين المصريين»: تعديل موعد معرض أربيل للكتاب

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، تعديل موعد معرض أربيل الدولي للكتاب بدورته الـ15، ليكون خلال الفترة من 31 مارس وحتى 11 أبريل المقبل.وأوضح الاتحاد في مستند عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: أنه ورد إلينا كتاب اللجنة المنظمة لمعرض أربيل الدولي للكتاب بشأن تعديل موعد المعرض ليكون خلال الفترة من 31 مارس وحتى 11 أبريل المقبل.شارك في الدورة الماضية لمعرض أربيل للكتاب قرابة 300 ناشر، من 21 دولة عربية وأجنبية، وتضمن فعاليات المعرض أكثر من 65 فعالية على مدار أيام المعرض العشرة، كما شارك 42 دار نشر من إقليم كردستان، وعرض عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الإصدارات، إلى جانب مشاركة أكثر من 100 شخصية ثقافية وأكاديمية من داخل وخارج العراق وإقليم كردستان.وكانت مصر من أبرز الدول المشاركة فى معرض أربيل الدولى للكتاب، إلى جانب كل من «لبنان، الأردن، سوريا، الهند، إيطاليا، بريطانيا، وألمانيا».