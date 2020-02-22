حدث فريد.. تفاصيل تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى

ظاهرة فريدة تشهدها مدينة أبوسمبل، خلال الساعات المقبلة، عندما تتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، في معبده بالمدينة التي تبعد 280 كيلومترًا جنوب أسوان، وتستمر لمدة 20 دقيقة.وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الظاهرة الفريدة.1- تتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، في نفس التوقيت من كل عام، وتحدث هذه الظاهرة بشكل دوري منذ قرون.2- اشتهر قدماء المصريين بالتقدم في علم الفلك والنحت، وهذه الظاهرة تعكس ما وصل إليه المصريون القدماء من تقدم على مختلف الأصعدة.3- ينتظر كثيرون من العرب والأجانب حدوث هذه الظاهرة سنويًا، التى تعد حدثا فريدا يحتفى به في كل الدول.4- الظاهرة تستمر لمدة 20 دقيقة.5- تحدث ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني مرتين في العام، الأولى في 22 أكتوبر، احتفالا بموسم الفيضان والزراعة، والأخرى يوم 22 فبراير، احتفالا ببدء موسم الحصاد.6- يتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني، وتماثيل "آمون، رع حور، بيتاح"، التي قدسها المصري القديم.7- تخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثاني، التي ترتفع بطول 60 مترا داخل قدس الأقداس.