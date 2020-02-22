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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

درة وظافر العابدين يعلمان أمير كرارة اللهجة التونسية (فيديو)

السبت 22/فبراير/2020 - 02:59 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال الفنان التونسي، ظافر العابدين، إنه لم يكن يتقن اللهجة المصرية قبل مجيئه إلى مصر إلا بشكل بسيط.

وأضاف ظافر العابدين، خلال لقائه ببرنامج «سهرانين»، المذاع على فضائية «on e»، مع الفنان أمير كرارة، أنه اشتغل كثيرًا على اللهجة المصرية، واستمر في تعلمها لمدة شهرين قبل تصوير مسلسل «فرتيجو»، متابعًا: «الموضوع كان صعب في أول فترة».

من جانبها، قالت الفنانة التونسية درة: «أنا لبلب في المصري»، لافتة إلى أن الكثيرين يندهشوا من اتقانها اللهجة المصرية؛ حيث لا يقتصر حديثها بالمصري على الأدوار الفنية التي تجسدها فحسب، وإنما في حياتها العادية أيضًا، متابعة: «الناس بيقولولي إحنا مبنعرفش نمسك عليكي غلطة، مصرية أصيلة».

وأوضحت درة أن سبب اتقانها اللهجة المصرية بشكل جيد، يرجع إلى إقامتها لمدة طويلة بمصر وتعاملاتها مع المصريين، بخلاف ظافر العابدين، حيث أنه كثير السفر بين مصر وتونس.

وتابعت: «وأنا صغيرة كنت بتابع الأفلام وفوازير "نيللي" و"شيريهان"، أنا بحب الثقافة المصرية كلها وأصبحت جزء مني».

وقاما ظافر العابدين ودره بتعليم أمير كرارة اللهجة التونسية، ليردد بدوره ورائهم، لافتًا إلى أنه بعد خمسة أشهر من المكن أن يتحول إلى شخص تونسي بكل بساطة.

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