ظافر العابدين يروى قصة اعتزاله كرة القدم واتجاهه إلى التمثيل

قال النجم التونسي ظافر العابدين، إنه بدأ حياته لاعب كرة قدم في نادي الترجي التونسي، لكنه تعرض إلى إصابة خطيرة أبعدته عن الملاعب واتجه بعد ذلك إلى الفن والأزياء.





وأضاف ظافر العابدين، خلال برنامج «سهرانين» المذاع على فضائية «ONE»، مع الفنان أمير كرارة؛ أن أصدقائه في النادي شاركوا في بطولات دوليةK بينما كان هو يعاني من إصابته، مؤكدًا أن الإنسان لا يعرف أين يجد الخير، ولو كان استمر في لعب الكرة ما كان له أن يحقق النجاح الكبير الذي وصل إليه في الفن.





وأوضح ظافر العابدين، أنه تربى على الأعمال الفنية المصرية مثل رأفت الهجان وأفواه وأرانب؛ مؤكدًا فخره بعربيته بسبب حبه لرجل المخابرات الشهير رأفت الهجان، كما أنه تعلم اللهجة المصرية بشكل سريع حتى يستطيع أن يقدم الأعمال الفنية المصرية ويقنع بها المشاهدين.