اليوم.. جسور الثقافى ينظم «عروض البانتومايم»

ينظم مركز جسور الثقافي بالزمالك٬ بالتعاون مع فريق "اسمه إيه" لفنون الأداء٬ في السابعة مساء اليوم الجمعة٬ عروض البانتومايم - نتاج الورشة 2020 تدريب الفنان أحمد برعى.يذكر أن فن البانتومايم (المسرح الإيمائي) من أقدم الفنون٬ وهو نوع من الأداء الفنى اشتهر بأسم التمثيل الصامت - يعتمد على الحس الجمالي والبصري والإيقاع وحركة الجسم٬ يقوم به مؤدى واحد أو أكثر لتمثيل مسرحية كاملة بدون حوار، فالإيماءة هي وسيلة اتصال ومشاركة نستخدمه بشكل يومي وعشوائي.أحمد برعى ممثل إيمائي٬ مخرج مسرحى ومصمم رقصات٬ خريج مركز القاهرة للرقص المعاصر، له العديد من عروض البانتومايم الحاصلة على الجوائز فى الإخراج والتمثيل٬ على مدار 8 سنوات أقام العديد من الورش التدريبية على فن البانتومايم من أهمها: ورشة لناشئة الشارقة في الجزائر على هامش المهرجان العربي للمسرح 2017، ورشة البانتومايم بمسرح ملك تحت رعاية وزارة الثقافة 2013.أما فريق "أسمه إيه" لفنون الأداء المعاصرة٬ هو فريق مسرحي مستقل يعبر عن المتغيرات المجتمعية المعاصرة والمحيطة بالإنسان بأساليب بسيطة وممتعة.