الكويت تعلق رحلاتها إلى إيران بسبب «كورونا»

أعلنت دائرة العلاقات العامة والإعلام للخطوط الجوية الكويتية، عن تعليق جميع رحلاتها لإيران وسط مخوف من انتشار فيروس كورونا.ونشرت الخطوط الجوية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تعلن الخطوط الجوية الكويتية بأنه وبتعليمات من وزارة الصحة والإدارة العامة للطيران المدني فقد تقرر توقيف تشغيل جميع رحلاتها إلى جمهورية إيران، اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر نظرًا لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بمرض كورونا".وأكملت الخطوط: "وتحاشيا لأي احتمال بانتقال المرض بين الركاب، آملين للجميع الصحة والسلامة شاكرين لكم تفهمكم وتعاونكم".وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت أمس، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" جنوب غرب العاصمة طهران، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 5 أشخاص.