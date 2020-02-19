البطريرك إبراهيم إسحق يشارك في مؤتمر باري

بدأ في مدينة باري الإيطالية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الذي دعا إليه مجلس الأساقفة الإيطاليين، تحت عنوان "منطقة المتوسط.. حدود السلام"، خلال الفترة من 19 وحتّى 23 فبراير الجاري، بمشاركة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، ولفيف من أساقفة الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط.وسينضم البابا فرنسيس للأساقفة المجتمعين يوم الأحد 23 فبراير، وسيترأس القداس الختامي، بعد أقل من عامين على زيارته الأخيرة لهذه المدينة الساحلية، حيث حضر اجتماع مسكوني للتأمل والصلاة من أجل السلام، مع قادة كنائس الشرق الأوسط، في يوليو 2018.